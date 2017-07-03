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ضبط 4 متهمين وبندقيتين بعد السيطرة على اشتباكات عائلتين في سوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 4 متهمين وبندقيتين بعد السيطرة على اشتباكات عائلتين في سوهاج

11:29 ص الإثنين 03 يوليو 2017

ضبط 4 متهمين وبندقيتين بعد السيطرة على اشتباكات عائلتين في سوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل، اليوم الإثنين، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية وقوات فض شغب واشتباك من الأمن المركزي على عائلتي "الحلب" و"الطواهي" طرفي خصومة ثأرية بناحية قرية أولاد سالم في دار السلام، لضبط ما بحوزتهم من أسلحة نارية وذخائر وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت الحملة، التي ضمت اللواء محمد جاد، من الأمن العام، العميد خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، العميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام بسوهاج من ضبط 4 أشخاص، بينهم اثنان مصابين بطلقات نارية ينتمون لعائلة "الحلب"، متهمين في إطلاق الرصاص على الشرطة واستشهاد مجند، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقيتين آليتين بمنازل المتهمين من عائلة "الحلب".

من جانبه قال العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إنهم سيطروا على أحداث الشغب والعنف التي دارت بين عائلتي "الحلب" و "الطواهي" صباح اليوم، على خلفية تجدد خصومة ثأرية بينهما.

وأضاف "الشاذلي" في تصريحات لـ "مصراوي" أنهم عينوا خدمات أمنية من قوات الأمن والأمن المركزي متمركزة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى بين العائلتين.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا باستشهاد مجند شرطة حامد عبد الحميد فراج، 22 عامًا من محافظة قنا، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وإصابة شخصين آخرين بطلقات نارية، أثناء تدخل حملة أمنية لفض اشتباكات بين عائلتي "الحلب" و"الطواهي" بينهما خصومة ثأرية بمركز دار السلام.

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مصراوي Masrawy

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