رائدة استخدام النانو في علاج الأسماك تدعو لاستخدام التقنيات والأساليب الحديثة لمكافحة الأمراض

كتبت- نورا ممدوح:

قالت منى صالح أستاذ الصيدلة بجامعتي ميونخ وفيينا رائدة استخدام النانو وتقنية التحرير الجيني في علاج أمراض الأسماك الوبائية، إن مجال عملها يعتمد على تشخيص الأمراض والأوبئة في الأسماك باستخدام تقنيات النانو والتعديل الوراثي باستخدام جزيئات الحمض النووي المتداخة الصغيرة في فحص وعلاج الأسماك الوبائية.

وأضافت صالح، في تصريح خاص لـ"مصراوي" على هامش اليوم الثاني لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لابد من الاهتمام بالاستزراع السمكي في مصر لأنه يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، وأنه لابد من استخدام التقنيات والأساليب الحديثة لفحص ومكافحة الأمراض التي يمكن أن تهدد ثروتنا السمكية، مؤكدة أن دعم الاستزراع السمكي في مصر يسهم في تنمية الانتاج وتغطية الاحتياج المحلي وتحقيق فائض للتصدير.

وأكدت صالح، أنه لابد أن تهتم الدولة المصرية بالبحث العلمي باستخدام أحدث التكنولوجيات لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات وليس فقط تنمية الثروة السمكية، وإنما في الصحة والزراعة والصناعة، مشددة على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة كلا في مجاله قائلة: "الصيدلة مرتبطة بتصنيع الأدوية والهندسة بتصنيع الأجهزة لذلك لا نستطيع الاهتمام بمجال وترك آخر".

وشددت على أهمية تطوير قطاع التعليم الجامعي من أجل إنشاء جيل قادر على المنافسة على الصعيد الدولي، مؤكدة أن التنمية المستدامة تتعلق بشكل كبير بمواكبة معايير الجودة العالمية في كل القطاعات، ولابد أن يكون لدينا قوى بشرية على مستوى عالي من الكفاءة والتأهيل وقادرة على الإبتكار.

وتابعت: "المؤتمر فرصة جيدة كرابطة وصل بين أبنائها بالخارج للاستفادة بخبراهم وتوصيلهم للمسئولين في مصر ويسعدني أن أشارك في تدريب جيل جديد، واستقبال الشباب الذي يرغب في التعلم في مجال الصيدلة".