أحدهم رفض والده دخوله عالم الغناء.. فنانون قدموا أبناءهم على المسرح

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يحرص بعض المطربين على تقديم أبنائهم للجمهور، سواء كمواهب فنية صاعدة تحتاج إلى الدعم، أو كنوع من "الشو الإعلامي"، لتقوم عدسات الكاميرات بالتقاط الصور لهم، وبين هذا وذاك نرصد لكم في التقرير التالي 4 مطربين قاموا بالغناء مع أبنائهم على المسرح.

عاصي الحلاني

فاجأ المطرب اللبناني، عاصي الحلاني، يوم السبت الماضي، جمهور حفل مهرجان "جونيه" الدولي، بمشاركة ابنته "ماريتا" في الغناء معه على المسرح، وذلك بعد إطلاقها أولى أغنياتها "اشتقتلك"، وكان من المفترض أن ترتدي "ماريتا" في نهاية الأغنية قميص حبيبها، لكنها استعانت بقميص والدها المطرب عاصي الحلاني على الرغم من كبر مقاسه.



علي الحجار

دخل "أحمد" نجل الفنان علي الحجار إلى مجال الفن من باب الأغاني الغربية، وساعده الشبه الكبير مع والده في سرعة الانتشار والشهرة، فضلًا عن أن والده قدمه للجمهور من خلال حفلاته، كما شاركه بالغناء في دويتو غنائي إنجليزي بعنوان "ادفعني إلى الأمام".

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فضل شاكر

في أثناء إحياء المطرب اللبناني المعتزل، فضل شاكر لحفل مهرجان "موازين 2012"، فاجأ جمهوره بصعود ابنه "محمد" الذي قدم معه أغنية "روح"، وبعد ذلك اقتحم الابن عالم الغناء بعد اعتزال والده الرافض لهذا القرار، وطرح أغنيته "أنا يا جروحي"، التي سبقها حملة إعلانية مُركزة، يقودها الشاعر اللبناني أحمد ماضي المقرب من فضل شاكر، الذي هو من أشدّ المدافعين عنه، والمطالبين بتبرئته، وعودته للغناء.

يُذكر أن محمد شاكر حاول قبل سنوات احتراف الغناء بشكل رسمي، وأصدر سنة 2014 أغنية بعنوان "راحوا"، لكنها لم تلق الصدى المطلوب نظرا لتقليد الابن لوالده في الأداء.

محمد نور

رغم صغر سنه، فإن والده الفنان محمد نور قدمه مبكرًا للإعلام، بل وشاركه الغناء في عدد من البرامج والحفلات، وبسؤال الطفل الصغير "عمر" عما إذا كان يرغب احتراف مجال الفن فيما بعد، أجاب بـ"نعم"، وذلك في أثناء استضافتهما في برنامج "الليلة دي" مع الإعلامية "أروى" على قناة "سي بي سي".