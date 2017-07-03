متصوف ورطته الديون في أفلام المقاولات.. 17 معلومة عن «علاء مرسي»

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فنان متعدد المواهب لم يحظَ بعد بفرصة البطولة، رغم مسيرته الفنية الطويلة التي تزيد على الـ25 عامًا، فلم يبرح حتى الآن الأدوار الثانوية، ولكن رغم ذلك نجح في وضع بصمته بمشاهد قليلة في أفلام ناجحة، وتحولت تلك المشاهد إلى أيقونة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا اتجه إلى الخليج لعله يجد ضالته في النجومية المفقودة في مصر.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 17 معلومة عن الفنان علاء مرسي.

1- اسمه بالكامل علاء محمد مرسي الدمراوي.

2- مواليد 3 يوليو 1965، في مدينة "دسوق" التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

3- والده هو الشيخ مرسى الدمراوى من علماء الأزهر الشريف، وله أربعة إخوة "ولدان وبنتان".

4- عاش لفترة من حياته مع العائلة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ثم عاد إلى مدينة "دسوق"، حيث واصل دراسته في المرحلة الابتدائية بعد وفاة والده.

5- حاز على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، دفعة عام 1998.

6- تألق في الأدوار الثانوية بعدد من الأفلام السينمائية مثل: "عسكر في المعسكر، كباريه، ابقى قابلني، إوعى وشك، فلاح في الكونجرس، عندليب الدقي، الطريق إلى إيلات، شباب تيك أواي، طول الليالي، ميدو مشاكل، معلش إحنا بنتبهدل، هستيريا، رسالة إلى الوالى، عوكل".

7- له مشاركات تمثيلية بعدد من المسلسلات مثل: "من الذي لا يحب فاطمة، بوابة الحلونى، هانم بنت باشا، الشراقى، ليل السرار، سرايا عابدين"، بجانب مشاركته في مجموعة من المسرحيات مثل: "طرائيعو، مملكة الشحاتين، جوز ولوز، برلمان الستات، مرسي عاوز كرسي".

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8- خاض مجال الإنتاج بعد ثورة 25 يناير، وبرر ذلك القرار قائلًا: "لم يتحقق طموحي في تقديم ما أريده، لذلك قررت دخول سوق الإنتاج من خلال مجموعة من الأفلام التي تناقش قضايا لا يقدم المنتجون عليها من وجهة نظري كفنان، وقررت أن أقدم المعادلة التي أبحث عنها، ولذلك شاركت كمنتج فني في عدد من الأعمال مثل فيلم سفاري ومعتوق في بانكوك".

9- اعترف بأنه وجد نجوميته في الخليج وليس في مصر، فقال في حوار صحفي: "وجدت في منطقة الخليج النجومية التي كنت أبحث عنها في وقت عانى فيه جيلنا من حيث أخذنا سنوات طويلة في الصعود، وعندما كنا نقرر تقديم فن جيد كنا نحارب في ظل الاهتمام فقط بكل ما هو رديء، ليتحول الفن إلى استخفاف ورداءة على كل المستويات وتبقى فقط المحسوبية".

10- كشف في لقاء تليفزيوني أن الفنان محمد هنيدي هو أقرب صديق له من الوسط الفني، لدرجة أنه يستعير "البدل" الخاصة به، وكذلك الأحذية، بمساعدة زوجة "هنيدي"، لافتًا إلى أن "البدلة" التي ارتداها في مشهده بفيلم "عندليب الدقي" كانت خاصة بالفنان محمد هنيدي.

11- رغبة منه في العمل مع الفنان عادل إمام، وافق على المشاركة بمشهد صغير في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992، وذلك وقت عرض الجزء الرابع من مسلسل "ليالي الحلمية"، والذي شارك فيه "علاء" بمساحة أكبر، فعندما وجده "الزعيم" في موقع التصوير سأله لماذا فعل ذلك وقبل بهذا المشهد الصغير، فأجابه بأنه يرغب في التمثيل معه بأي شكل، فعاتبه عادل إمام على ذلك وطلب منه عدم القبول بمثل تلك الأدوار مرة أخرى، ومن حينها توطدت علاقته بـ"الزعيم"، ولكن رغم ذلك لم يشاركه "مرسي" بالتمثيل إلا في فيلم "رسالة إلى الوالي"، وفق ما أوضح هو في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "صح النوم".

12- صرح بأنه لم ينسجم في التمثيل مع الفنان محمد سعد، حتى إنه اشتبك معه في فيلم "كركر"، ومن حينها قرر عدم التعاون معه مرة أخرى، موضحًا أن "سعد" فشل في توظيف موهبته الكبيرة، على حد قوله.

13- من المصادفات التي حدثت له أنه فوجئ ذات يوم بشخص يدخل عليه في المقهى بجوار منزله، الذي كشف عن هويته، ليتضح أنه لواء متقاعد مثّل "مرسي" دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، عام 1993، وكوّن معه صداقة منذ ذلك اليوم.

14- تعرض لموقف محرج قبل شهور قليلة، وذلك بعدما سرّب أحد موظفي البنك الذي يتعامل معه مكالمة هاتفية انفعل فيها الفنان على الموظف وسبّه بألفاظ نابية، مما اضطر "مرسي" للخروج وشرح ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن الموظف قام بعمل مونتاج للمكالمة، وتوعده بالملاحقة القضائية.

15- علاء مرسي متزوج وله 3 أبناء، هم: "مريم ومحمد وفاطمة"، وعادة ما يشارك الفنان معجبيه بصور أبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

16- أقرّ بأنه شارك ببعض الأدوار في أفلام المقاولات ببداية حياته الفنية، وذلك لتسديد ديونه، ولكنه فجأة أعلن ندمه وقرر عدم فعل ذلك وانتقل للعيش مع والدته للإقامة بمنطقة سيدنا الحسين، متعهدًا بعدم تمثيل تلك الأدوار مرة أخرى.

17- اعترف بأنه شخص "متصّوف" بحكم نشأته في مدينة "دسوق" بجوار سيدنا الدسوقي، ولكنه ينتمي إلى الصوفية المعتدلة وليست المتطرفة، لافتًا إلى أن والدته بعد وفاته تحولت شقتها في حي الحسين إلى مطبخ لطلاب العلم بالأزهر، ويشرف عليه شقيقه.