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الأردن: إحباط محاولتي تسلل من الأراضي السورية إلى الأردن

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مصراوي Masrawy

الأردن: إحباط محاولتي تسلل من الأراضي السورية إلى الأردن

11:24 ص الإثنين 03 يوليو 2017

الأردن: إحباط محاولتي تسلل من الأراضي السورية إلى الأردن

إحباط محاولتي تسلل من الأراضي السورية

عمان (د ب أ)
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين بأنه تم إحباط محاولتي تسلل من الأراضي السورية للأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر القول إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس محاولة تسلل أربعة أشخاص واجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، مضيفا أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم إلى العمق السوري.

وأشار إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات من المواد المخدرة.

كما تم إحباط محاولة تسلل أخرى لثلاثة أشخاص واجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والقبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المعنية.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية في ظل التوترات في الجانب الآخر من الحدود.

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