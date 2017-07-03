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إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار خارج مسجد بجنوب فرنسا

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مصراوي Masrawy

إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار خارج مسجد بجنوب فرنسا

11:14 ص الإثنين 03 يوليو 2017

إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار خارج مسجد بجنوب فرنسا

لندن (بي بي سي)

أصيب ثمانية أشخاص في إطلاق نار خارج مسجد جنوبي فرنسا، حسبما أكد مسؤولون.

ووقع الحادث أثناء مغادرة المصلين مسجد الرحمة في مدينة أفينيون في نحو الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت غرينتش).

واقترب شخصان مقنعان، يحملان مسدسا وبندقية، من المسجد في سيارة قبل أن يفتحا النار على الحشد، بحسب صحيفة لا بروفانس.

وقالت الشرطة إنها لا تتعامل مع الحادث باعتبارها عملا إرهابيا.

ونقلت صحيفة لا بروفانس عن مصدر قوله إن أربعة أشخاص أصيبوا خارج المسجد، بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلة في السابعة بشظايا وهم داخل منزلهم الذي يبعد نحو 50 متراً عن موقع الحادث.

ونقل اثنان من المصابين إلى المستشفى، بحسب المصدر الذي قال كذلك إن هدف المسلحين لم يكن المصلين.

ورجحت النيابة العامة أن يكون الحادث نتيجة نزاع بين شباب، وليس عملا إرهابيا.

واعتقلت الشرطة رجلاً يوم الخميس حاول دهس مجموعة من المصلين بالقرب من مسجد في ضاحية بالعاصمة باريس. ولم يصب أي أحد بأذى في ذلك الحادث.

وتسود فرنسا حالة من التأهب الأمني بعد هجوم على الشرطة في أبريل، وهجمات أخرى في الأشهر الماضية.

هذا المحتوى من

BBC

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