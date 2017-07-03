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مصادر بـ«دعم مصر»: يجب إسقاط عضوية طنطاوي وليس حرمانه من دور انعقاد

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مصادر بـ«دعم مصر»: يجب إسقاط عضوية طنطاوي وليس حرمانه من دور انعقاد مصادر بـ«دعم مصر»: يجب إسقاط عضوية طنطاوي وليس حرمانه من دور انعقاد

التحرير

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أكدت مصادر قيادية بائتلاف دعم بمجلس النواب، أن هناك حالة من عدم الرضا عن الجزاء الذي انتهت لجنة القيم إلى التوصية بتوقيعه على النائب أحمد طنطاوي بحرمانه من حضور دور انعقاد فقط.

وقالت المصادر، لـ«التحرير»، إن «طنطاوي دأب على افتعال المشاكل ومخالفة التقاليد البرلمانية ويحاول فرض رأيه عنوة باستخدام الصوت العالي»، موضحة أن هناك اتجاه داخل ائتلاف الأغلبية إلى التصويت على إسقاط عضويته وتشديد العقوبة التي اقترحتها لجنة القيم لأنها وبحسب المصادر لا تحقق الردع الكافي لتصرفات النائب أحمد طنطاوي.

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وأشارت المصادر إلى مناقشة أمر عقوبة طنطاوي في الجلسة العامة، اليوم، الإثنين بين نواب الائتلاف للاتجاه نحو معاقبة النائب بأشد عقوبة ورفض توصية لجنة القيم.

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التحرير

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