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الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شديد الحرارة على أنحاء البلاد

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مصراوي Masrawy

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شديد الحرارة على أنحاء البلاد

11:03 ص الإثنين 03 يوليه 2017

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شديد الحرارة على أنحاء البلاد

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى
القاهرة 28 39
الإسكندرية 26 31
مطروح 24 30
بورسعيد 26 33
دمياط 26 32
بلطيم 26 33
الإسماعيلية 24 40
السويس 25 41
العريش 21 34
نخل 20 40
طابا 21 41
الطور 25 38
مرسى علم 28 41
الغردقة 28 42
شرم الشيخ 28 41
رفح 20 33
كاترين 21 35
سيوة 24 37
المنيا 26 41
الفيوم 26 41
رأس سدر 27 40
أبوسمبل 27 45
وسط الدلتا 27 39
أسيوط 28 42
سوهاج 27 43
الأقصر 29 45
أسوان 32 46
شلاتين 39 46
حلايب 31 44
الوادى الجديد 26 46
قنا 29 44
نويبع 28 41
السلوم 23 29

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