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مقتل وإصابة 5 عراقيين من أسرة واحدة في كركوك

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 5 عراقيين من أسرة واحدة في كركوك

11:07 ص الإثنين 03 يوليو 2017

مقتل وإصابة 5 عراقيين من أسرة واحدة في كركوك

كركوك، العراق (د ب أ )

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الاثنين مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين من أسرة واحدة بانفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أثناء محاولتهم الفرار من مناطق يسيطر عليها التنظيم في قضاء الحويجة غربي مدينة كركوك، 250كم شمالي بغداد.

وقالت مصادر في الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب أثنان أخران من أسرة واحدة بانفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش أثناء محاولتهم الفرار من قرية الذربان في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة الى جبال حمرين فجر اليوم .

من جهة أخرى ، أفادت مصادر أمنية بأن طيران الجيش العراقي نفذ اليوم ضربة جوية استهدفت مواقع داعش في قرية الصفرة في ناحية الرياض ضمن حدود قضاء الحويجة غربي كركوك ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر داعش.

وأوضحت أن قوات البيشمركة صدت هجوما لتنظيم داعش فجر اليوم جنوبي كركوك على محور الزركه وجرت اشتباكات بين عناصر داعش والبيشمركة في محور الزركة جنوبي كركوك ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة رائد بالبيشمركة مع أحد المقاتلين بجروح.

ويسيطر تنظيم داعش على مناطق جنوب وغربي كركوك منذ يونيو عام 2014 حيث تستعد القوات العراقية تنفيذ عملية عسكرية لتحريرها بعد اتمام تحرير الموصل وتلعفر في محافظة نينوي .

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