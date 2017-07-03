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في محضر رسمي.. اتهام نجل مرسي وصديقه بـ"البلطجة" و"الزواج العرفي"

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مصراوي Masrawy

في محضر رسمي.. اتهام نجل مرسي وصديقه بـ"البلطجة" و"الزواج العرفي"

10:55 ص الإثنين 03 يوليو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

حرر عامل، سوري الجنسية، اليوم الإثنين، محضرًا بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، يتهم فيه أحمد محمد محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وصديقه، بالتعدي عليه بالضرب، على خليفة زواج الأخير من زوجته، عرفيًا، وهي لا زالت على ذمته.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم ثان الزقازيق، من "محمد.أ.م.ي" سوري الجنسية، 48 عامًا، عامل بمصنع ملابس بالقاهرة، ومُقيم بمدينة القُرين، يتهم فيه أحمد محمد محمد مرسي، طبيب بشري ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وصديقه عبد الحميد بهجت، 41 عامًا، طبيب بشري، بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بجرح بالرأس والأنف.

وأشار مُقدم البلاغ، إلى أن المتهم الثاني، تزوج عرفيًا من زوجته "ظلام.م.ح" 35 عامًا، كوافيرة، مُقيمة بمنطقة "الغشام" التابعة لدائرة القسم، سورية الجنسية، وهي لا زالت على ذمته.

وتمكن ضباط قسم ثان الزقازيق، من ضبط المتهم الثاني، والزوجة المشكو في حقها، والتي أقرت بأنها تزوجت بعقد عرفي من المتهم، بعد اتفاقها على الطلاق من زوجها، منوهةً بأنها قامت برفع دعوى صحة توقيع بمحكمة أبو حماد، وقدمت صورة ضوئية من عقد الاتفاق على الطلاق.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 11406 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهم الآخر، بالتنسيق مع الأمن العام.

 

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