صورة - ميسي وزوجته يحتفلان بزواجهما بـ"وشم" يجمعهما

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

رسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا، وشم جديد يجمع بينهما في ليلة زفافهما الجمعة.

ورسم ميسي وزجوته الوشم على إصبع خاتم الزواج، وهو عبارة عن أرقام لاتينية تسجل تاريخ زواجهما 30 / 6 / 17، بحسب صحيفة "الميرور".

وكان قد نشر كل منهما صورة للوشمين الجديدين على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أيديهما المتشابكة مع ظهور الوشم على أصبع كل منهما.

وكان قد التقى ميسي مع أنتونيلا روكوزو، التي تنتمي لمدينة روساريو أيضًا، عند نشأتهما في المدينة، وأنجبا تياجو الذي يبلغ عمره أربع سنوات، وماتيو وعمره 21 شهرًا.

واهتمت وسائل الإعلام بعلاقة ميسي بأنتونيلا، قبيل كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. وبعد عامين أنجبت ولدهما الأول تياجو، وفي 2015 شقيقه ماتيو.