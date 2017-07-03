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سموحة يصطدم بطلائع الجيش في برج العرب

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سموحة يصطدم بطلائع الجيش في برج العرب سموحة يصطدم بطلائع الجيش في برج العرب

التحرير

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يحتضن برج العرب بمدينة الإسكندرية، مواجهة نادي سموحة أمام نظيره طلائع الجيش، المقامة اليوم الإثنين، في تمام الساعة الـ7 مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

وكانت قد إنتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف عن طريق عاصم صلاح، في المباراة التي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة السادسة عشر.

ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، المركز الخامس برصيد 54 نقطة، خلف المصري الرابع بـ58 نقطة، والزمالك الثالث برصيد 63 نقطة، في المقابل يأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

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وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها من قبل في الدوري العام في 7 مباريات، فاز سموحة في 3 بينما فاز الجيش في 2، في المقابل فرض التعادل نفسه في مواجهتين، وسجل الفريق السكندري خلالهم 9 أهداف، فيما سجل الجيش 7 أهداف.

وعلى الرغم من أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تشهد أهداف، إلا أن سموحة تمكن من الخروج في ثلاث مواجهات بشباك نظيفة، في المقابل خرج طلائع الجيش في مباراة وحيدة كلين شيت.

ويعد إبراهيم عبدالخالق أكثر لاعب في تاريخ سموحة خوضًا لمواجهة الجيش بـ4 مباريات، فيما يعد عصام صبحي الأكثر من جانب الجيش بنفس عدد المباريات.

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التحرير

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