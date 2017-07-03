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استشهاد مجند وإصابة اثنين في اشتباكات ثأرية بين عائلتين في سوهاج

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مصراوي Masrawy

استشهاد مجند وإصابة اثنين في اشتباكات ثأرية بين عائلتين في سوهاج

10:06 ص الإثنين 03 يوليو 2017

استشهاد مجند وإصابة اثنين في اشتباكات ثأرية بين عائلتين في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

استشهد مجند شرطة، صباح اليوم الإثنين، بطلق ناري، وأصيب شخصان آخران بطلقات نارية، في أثناء تدخل حملة أمنية، لفض اشتباكات بين عائلتين بينهما خصومة ثأرية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بأنه أثناء شن حملة أمنية لضباط تنفيذ الأحكام بالمديرية داخل قرية "أولاد سالم" بمركز دار السلام، وقعت اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين عائلتي "الطواهى" و"الحلب" بالقرية بسبب خصومة ثأرية سابقة بينهما فتدخلت القوات لفض الاشتباكات بين العائلتين.

وحدث تبادل لإطلاق النار بين الحملة الأمنية وأفراد من عائلة "الحلب" مما نتج عنه استشهاد المجند حامد عبد الجيد فراج ( 22 عاما ) من مركز قوص بمحافظة قنا وإصابة شخصين من العائلة بطلقات نارية وضبط اثنين آخرين وبندقيتين آليتين.

نقلت الإسعاف جثمان الشهيد والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، ودفع بقوات من إدارتي قوات الأمن والأمن المركزي، للسيطرة على الأوضاع داخل القرية، وحُرر بالحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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