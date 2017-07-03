ماذا قال الوزير الإماراتي قرقاش عن تمديد المُهلة الممنوحة لقطر؟

كتبت- رنا أسامة:

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على تمديد المُهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالب الدول المقاطعة.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "التمديد فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق" ، في إشارة إلى الدوحة.

وأضاف قرقاش أن "الحكمة مطلوبة والبديل عسير علينا جميعًا".

وكشف قرقاش، في تصريحات لـشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، أنه مع انتهاء المهلة التي قدّمتها الدول المقاطعة لقطر للرد على قائمة المطالب، لن تكون هناك "ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية".

وجاءت تصريحات قرقاش، قبل إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن موافقتهم على تمديد المهلة التي منحوها لقطر، استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي سيستقبل وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن ، صباح الاثنين، حاملًا رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تتضمن رد قطر على المطالب، وفقا لوكالتي الأنباء القطرية والكويتية الرسميتين.

وكانت الدول الأربع أمهلت قطر 10 أيام للموافقة على قائمة المطالب. وقال السفير الإماراتي لدى روسيا، عمر سيف غباش، لـ"سي إن إن"، إن المهلة تنتهي اليوم الإثنين، قبل أن يتم تمديدها لمدة 48 ساعة.

وقطعت عدة دول عربية وإسلامية، على رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، علاقاتها مع مصر، في مطلع يونيو الماضي، على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الأخيرة على نفيه.

وسلّمت الدول الأربع قائمة بـ13 مطلبا لقطر لإنهاء المقاطعة، تضمّنت في جزء منها: "قطع قطر كل علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، ووقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل الدول الأربع ودول أخرى، وتسليم الإرهابيين المطلوبين لبلدانهم الأصلية، وكذلك إغلاق قاعدة عسكرية تركية في الأراضي القطرية".