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محافظة القاهرة: تنفيذ قرارات إزالة بالتبين ومصر القديمة وتطوير شارع قصر العيني

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مصراوي Masrawy

محافظة القاهرة: تنفيذ قرارات إزالة بالتبين ومصر القديمة وتطوير شارع قصر العيني

10:03 ص الإثنين 03 يوليو 2017

محافظة القاهرة: تنفيذ قرارات إزالة بالتبين ومصر القديمة وتطوير شارع قصر العيني

ازالة مباني

كتبت- ندى الخولي:

شنت الاجهزة التنفيذية بحي التبين برئاسة هالة سيد النبي رئيس الحي، الاثنين، حملة بالتنسيق مع قسم شرطة التبين ﻹزالة مباني وأسوار بمدخل الحكر البحرى وتعدى على املاك الدولة بجوار مطحن التبين ، وذلك بناء على تعليمات جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بشن حملات لاستيراد اراضى املاك الدولة بأحياء المنطقة الجنوبية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية لحى القديمة، برئاسة اللواء محمد زين العابدين رئيس الحى حملة بالتنسيق مع قوات الشرطة، من أجل استكمال إزالة التعديات على أملاك الدولة بعزبة "خير الله" حيث تم تنفيذ 6 قرارات إزالة، وكذلك 3 قرارات إزالة فورية، بإجمالى9 قرارات إزالة على أرض الدولة بمنطقة البحيرة، و 13 فدانًا بعزبة خير الله بمسطح 3200 متر، وتم تسليم الأرض لإحدى شركات التعمير ، للحفاظ عليها من التعدى والإشغالات.

وقام فرع هيئة النظافة بحي مصر القديمة بحملات نظافة مكثفة لرفع القمامة والمخلفات خاصة حول محطة مترو الملك الصالح.

من جهة اخرى ، أوضح اللواء إبراهيم عبد الهادي القائم بأعمال رئيس حي غرب القاهرة - فى تصريحات له اليوم -، أنه بناءً على تعليمات محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد تم تشكيل لجنة مكونة من إدارة الطرق وإدارة الإنارة وإدارة الحدائق للعمل علي تطوير شارع قصر العيني وشارع محمد مظهر بالزمالك وميدان طلعت حرب.

وأكد رئيس حي غرب القاهرة أن اللجنة قامت بتطوير شارع قصر العيني حيث تم إجراء أعمال الصيانة اللازمة و دهان 120 عمود بداية من شارع قصر العيني حتي شارع محمد محمود يمينا ويسارا ، وتم أيضا استكمال زجاج الكشافات بإجمالي 145 قطعة زجاج من خلال إدارة الإنارة ، كما تم عمل ترميم للارصفة من رخام وبلاط وبلدورات وتهذيب الأشجار الكائنة علي الجانب الأيسر من الشارع بداية من مبني دار الحكمة حتى مدرسة قصر الدوبارة ، أما في الجانب الأيمن فقد تم تقليم الأشجار بالكامل وتم زراعة 4 أشجار ، مشيرا الى أن هناك أعمالا أخرى تجري في شارع محمد مظهر وميدان طلعت حرب.

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