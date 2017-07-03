مؤتمر"مصر تستطيع بالتاء المربوطة" يواصل فعاليات لليوم الثاني علي التوالي

كتبت - نورا ممدوح وهاجر حسني:

واصل مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" فعالياته لليوم الثاني علي التوالي بمقر إقامة المؤتمر بمدينة نصر، والذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعد المؤتمر النسخة الثانية من سلسلة المؤتمرات الوطنية للمصريين بالخارج التي تتبناها وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج تحت شعار "مصر تستطيع" ، حيث عقدت النسخة الأولى في ديسمبر الماضي بعنوان "مصر تستطيع بعلمائها".

ويستضيف المؤتمر 30 مصرية من النابهات الناجحات في الخارج، ممن حققن تقدما ونجاحا كبيرا في بلاد المهجر في مجالات عدة، وأسهمن بتجاربهن وجهدهن الوفير في صناعة المستقبل وتحقيق الرفاهية والتقدم في دول المهجر، محققات طموحاتهن في ثقافات مختلفة تعلي قيمة العلم.

ومن بين المشاركات في المؤتمر منى شندي قائدة وحدة الصواريخ في استراليا، وآن علي وهي برلمانية مصرية استرالية، والدكتورة إيمان غنيم خبيرة الاستشعار عن بعد، والتي أبهرت جمهور مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" في فعاليات اليوم الأول بكم المعلومات والأرقام عن خبيئة مصر من الثروات المعدنية في الصحراء الغربية وسيناء .

وقد كشفت غنيم النقاب خلال الجلسة الثالثة المسائية - التى كانت بعنوان " التحول إلى الإنتاج: هدف نحو التنمية المستدامة" التي أدارها الإعلامي أحمد فايق- عن علم الاستشعار عن بعد وما يختص بدراسة الموارد والكوارث الطبيعية ومخاطر البشر والتنقيب غير الشرعي عن الآثار وغيرها من العوامل من خلال الأقمار الصناعية والرادارات التي تستطيع كشف الثروات الطبيعية المدفونة، وكذلك مروة عيد عبد الملك أول محترفة مصرية في الدوري الفرنسي لكرة اليد.

وكانت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أشارت أمس إلى أنه تم الإعداد لإقامة مؤتمر "مصر تستطيع النسخة الثالثة "، خلال شهر ديسمبر المقبل، لافتة إلى أنه سيتم الحديث عن موضوعات و فكرة المؤتمر في وقت لاحق ، فور انتهائها من المؤتمر القائم الآن ، حيث سيتم البدء في الإعداد لمؤتمر "مصر النسخة الثالثة ".

كما كرمت وزيرة الهجرة اسم ريم الشاذلي إحدى رائدات الصحافة الإنسانية في أوروبا ومراسل الأمم المتحدة في 7 دول، والتي كان من المقرر مشاركتها في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" ضمن النابهات المشاركات ولكنها اعتذرت عن عدم المشاركة في اللحظات الأخيرة لأسباب صحية .