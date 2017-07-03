إزالة العقار المقابل لـ"برج الأزاريطة المائل"..وقرار بهدم 4 عقارات أخرى - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

واصل حى وسط الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة باب شرقى، اليوم الآثنين، أعمال إزالة العقار رقم 21 بشارع على الخشخانى، المقابل لبرج الأزاريطة المائل وذلك لليوم الثانى على التوالى.

وكانت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، قد نجحت في هدم عقار الأزاريطة المائل بالكامل، دون وقوع ضحايا، وذلك بعد مرور 17 يوما على الحادث.

وتأتى أعمال هدم العقار المقابل لبرج الأزاريطة المائل بعد ورود بلاغ للحى بالاشتباه فى حدوث ميل طفيف بالعقار، وتم إخلاء العقار من السكان كإجراء احترازى حرصا على حياة قاطنيه.

وحول حقيقة حدوث ميل للعقار، قال على مرسى، رئيس حى وسط الإسكندرية، إنه تبين من المعاينة عدم حدوث أي ميل بالعقار، إلا أنه تم البدء فى إزالة العقار من الدور الأرضي وحتى الدور الـ١٧ لبنائه بدون ترخيص، وذلك عقب قطع جميع المرافق عنه وإخلائه من السكان.

وأشار"مرسى" إلى أن اللجنة الهندسية التى عاينت العقارات المجاورة لبرج الأزاريطة المائل قررت هدم 5 عقارات حتى سطح الأرض – بينهم العقار المقابل - لخطورتها الداهمة على السكان، لافتا إلى أنه سيتم نقلهم لوحدات بديلة بإسكان المحافظة.

ووفقا لإحصائية أعدها حى وسط عن العقارات المخالفة فى السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ إجمالى عدد العقارات المخالفة فى عام 2015 نحو 243 عقار صادر لها 1363 قرار إزالة تم هدم 36 عقار منها بنسبة 14.8%، فيما شهد عام 2016 بناء 428 عقار مخالف صادر لها 1089 قرار إزالة تم هدم 76 عقار منها بنسبة 17.8%، أمام العام الحالى فشهد بناء 183 عقار مخالف حتى الآن صادر لها 517 قرار إزالة تم هدم 73 منها لتبقى 110 عقار بنسبة 40%.