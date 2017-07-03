حركة المرور..كثافات متوسطة بصلاح سالم وكورنيش النيل والهرم

كتب - فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات متوسطة بمعظم المحاور وسط تدعيم الطرق وميادين بالخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة المرور على مدار اليوم بالكامل لتسيير حركة السيارات.

وشهدت الطرق الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية، وظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم بسبب تعطل أتوبيس في الاتجاه القادم من مسجد الرحمن الرحيم وصولا الى المطار وتسبب إقبال المواطنين على تقديمات مستشفى التمريض في ظهور كثافات مرورية وينصح التوجه الى محور النصر كبديل جيد لحين تصفية الكثافات المرورية

كما ظهرت كثافات أخرى بمحور كورنيش النيل بسبب حادث تصادم سيارتين المتجه من المعادي حتى إثر النبي وانتقل رجال مرور القاهرة بقيادة اللواء علاء متولى مدير مرور العاصمة.

وتم تصفية الكثافات و لم ينتج عنه أي مصابين كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة ملاكي بمحور التسعين بمنطقة التجمع الخامس مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

وعززت الادارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها اعلى المحاور بناء على تعليمات اللواء علاء متولى مدير الادارة العامة لمرور القاهرة للعمل على ازالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة و لتسهيل وصول المواطنين الى الاماكن التى يقصودنه.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى انواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

وظهر ازدحام مروري بمناطق شارع الهرم وكوبري الجيزة المعدني وشارع الجامعة وشارع النيل السياحي والقصر العيني.