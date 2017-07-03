أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط خليتين إرهابيتين في مركزي دكرنس ومنية النصر بالدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط خليتين إرهابيتين في مركزي دكرنس ومنية النصر بالدقهلية

09:20 ص الإثنين 03 يوليو 2017

ضبط خليتين إرهابيتين في مركزي دكرنس ومنية النصر بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقي ضباط جهاز الأمن الوطني بالدقهلية اليوم الاثنين، القبض علي خليتين إرهابيتين بمركزي دكرنس ومنية النصر بمحافظة الدقهلية، يعتنقان الأفكار الجهادية والتكفيرية، ويعتزمان تنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، وبحوزتهم منشورات تحريضية وأجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة.

وأسفرت حملات ضباط الآمن الوطني بعد استصدار إذن النيابة من ضبط الخلية الأولي في دكرنس يتزعمها القيادي "م. ع"، وكنيته " أبو عمر" 33 سنة، مدرس بإحدى المدارس الخاصة، وضمت كلا من "م. م.، " وكنتيته " أبو إمامة" مهندس، "س. م"، وكنيته " أبو مالك"، 30 سنة حاصل علي دبلوم صنايع، و "أ. م" ، 21 سنة، ويقيمون في قرية القباب الصغرى مركز دكرنس.

كما جري ضبط الخلية الثانية في مركز منية النصر، ويتزعمهما القيادي "خ. ع"، وكنيته " أبو حمزة" ،36 سنة، من منية مجاهد مركز دكرنس، وضمت الخلية كلا من "م. أ"، 29 سنة، حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، "م. أ"، 28 سنة لا يعمل، ويقيمان في قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، "ش. م"، 33 سنة، مقيم من قرية ميت ضافر مركز دكرنس .

تحرر المحضر اللازم وعرض المتهمين علي النيابة العامة التي أمرت بحبسهم ١٥ يوم علي ذمة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط ربة منزل وضعت

    ضبط ربة منزل وضعت "مهدئات" لزوجها في "الشاي" لـ"معاناته من ظروف نفسية"

    أخبار
  • بالصور.. العثور على جثة طفل

    بالصور.. العثور على جثة طفل "ميت الكرما" داخل "جوال" في منزل بالدقهلية

    أخبار
  • مقتل مسجل خطر وإصابة مجند في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية

    مقتل مسجل خطر وإصابة مجند في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية

    أخبار
  • ضبط متهم بإطلاق النار على قوات الأمن بالخانكة

    ضبط متهم بإطلاق النار على قوات الأمن بالخانكة

    أخبار

إعلان

7931d973e7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ