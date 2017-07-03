ضبط خليتين إرهابيتين في مركزي دكرنس ومنية النصر بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقي ضباط جهاز الأمن الوطني بالدقهلية اليوم الاثنين، القبض علي خليتين إرهابيتين بمركزي دكرنس ومنية النصر بمحافظة الدقهلية، يعتنقان الأفكار الجهادية والتكفيرية، ويعتزمان تنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، وبحوزتهم منشورات تحريضية وأجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة.

وأسفرت حملات ضباط الآمن الوطني بعد استصدار إذن النيابة من ضبط الخلية الأولي في دكرنس يتزعمها القيادي "م. ع"، وكنيته " أبو عمر" 33 سنة، مدرس بإحدى المدارس الخاصة، وضمت كلا من "م. م.، " وكنتيته " أبو إمامة" مهندس، "س. م"، وكنيته " أبو مالك"، 30 سنة حاصل علي دبلوم صنايع، و "أ. م" ، 21 سنة، ويقيمون في قرية القباب الصغرى مركز دكرنس.

كما جري ضبط الخلية الثانية في مركز منية النصر، ويتزعمهما القيادي "خ. ع"، وكنيته " أبو حمزة" ،36 سنة، من منية مجاهد مركز دكرنس، وضمت الخلية كلا من "م. أ"، 29 سنة، حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، "م. أ"، 28 سنة لا يعمل، ويقيمان في قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، "ش. م"، 33 سنة، مقيم من قرية ميت ضافر مركز دكرنس .

تحرر المحضر اللازم وعرض المتهمين علي النيابة العامة التي أمرت بحبسهم ١٥ يوم علي ذمة التحقيقات.