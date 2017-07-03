الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على غرب البلاد مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 28 41

الإسكندرية 26 33

مطروح 24 35

بورسعيد 25 34

دمياط 26 34

بلطيم 26 34

الإسماعيلية 25 41

السويس 26 42

العريش 21 37

نخل 16 42

طابا 20 42

الطور 24 38

مرسى علم 30 41

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 29 40

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رفح 19 37

كاترين 20 34

سيوة 25 41

المنيا 26 41

الفيوم 26 41

رأس سدر 28 41

أبوسمبل 27 45

وسط الدلتا 26 41

أسيوط 28 42

سوهاج 27 43

الأقصر 29 44

أسوان 32 44

شلاتين 28 42

حلايب 30 40

الوادى الجديد 26 44

قنا 29 43

نويبع 29 40

السلوم 22 34

