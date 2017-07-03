أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلًا

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلًا الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على غرب البلاد مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 28 41

الإسكندرية 26 33

مطروح 24 35

بورسعيد 25 34

دمياط 26 34

بلطيم 26 34

الإسماعيلية 25 41

السويس 26 42

العريش 21 37

نخل 16 42

طابا 20 42

الطور 24 38

مرسى علم 30 41

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 29 40

شاهد أيضا

رفح 19 37

كاترين 20 34

سيوة 25 41

المنيا 26 41

الفيوم 26 41

رأس سدر 28 41

أبوسمبل 27 45

وسط الدلتا 26 41

أسيوط 28 42

سوهاج 27 43

الأقصر 29 44

أسوان 32 44

شلاتين 28 42

حلايب 30 40

الوادى الجديد 26 44

قنا 29 43

نويبع 29 40

السلوم 22 34
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني