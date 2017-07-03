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فيديو| عبد الخالق: رحيلي عن الزمالك أكبر غلطة.. وأحلم بالعودة

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فيديو| عبد الخالق: رحيلي عن الزمالك أكبر غلطة.. وأحلم بالعودة فيديو| عبد الخالق: رحيلي عن الزمالك أكبر غلطة.. وأحلم بالعودة

التحرير

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أكد إبراهيم عبد الخالق، لاعب المُعار إلى نادي المقاولون العرب، أنه نادم على قرار رحيله عن الفريق الأبيض، معلقًا: «أكبر غلطة في حياتي، ونفسي أخلص الإعارة وارجع الزمالك».

وأضاف «عبد الخالق»، خلال لقائه بحلقة الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أنه حتى الآن لاعبًا ضمن قائمة الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن ، رئيس نادي الزمالك، كان يرفض رحيله، ووعده بالعودة مجددًا للفريق.

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وتابع أنه استعاد الكثير من مستواه، وقدم مباريات جيدة مع المقاولون، مؤكدًا أنه يتمنى العودة للزمالك وإنهاء مسيرته الكروية خلاله، لكنه لا يستطيع طلب ذلك.

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التحرير

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