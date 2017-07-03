فيديو| عبد الخالق: رحيلي عن الزمالك أكبر غلطة.. وأحلم بالعودة

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أكد إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك المُعار إلى نادي المقاولون العرب، أنه نادم على قرار رحيله عن الفريق الأبيض، معلقًا: «أكبر غلطة في حياتي، ونفسي أخلص الإعارة وارجع الزمالك».

وأضاف «عبد الخالق»، خلال لقائه بحلقة الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أنه حتى الآن لاعبًا ضمن قائمة الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كان يرفض رحيله، ووعده بالعودة مجددًا للفريق.

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وتابع أنه استعاد الكثير من مستواه، وقدم مباريات جيدة مع المقاولون، مؤكدًا أنه يتمنى العودة للزمالك وإنهاء مسيرته الكروية خلاله، لكنه لا يستطيع طلب ذلك.