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أحمد موسى بعد ارتفاع الأسعار: «الطبقة المتوسطة بتدهس.. واللي اتجوز عدى»

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أحمد موسى بعد ارتفاع الأسعار: «الطبقة المتوسطة بتدهس.. واللي اتجوز عدى» أحمد موسى بعد ارتفاع الأسعار: «الطبقة المتوسطة بتدهس.. واللي اتجوز عدى»

التحرير

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قال الإعلامى أحمد موسى، إن الطبقة متوسطة الدخل تم دهسها فى الأيام الأخيرة وأهدر حقها، موضحا أن تلك الطبقة تصل إلى الملايين من الشعب المصري، ويجب النظر إليها خاصة أنها لم تتحصل على أى دعم من الدولة فى السنوات الماضية، وتنفق من ميزانيتها الخاصة.

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وأضاف موسى، فى برنامجه «على مسئوليتى» على فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد: «الأجهزة الكهربائية زادت بشكل يدعو للإحباط لأي حد بيفكر أنه يتجوز، الله يكون في عون الأهل بيتجوزوا أو هيتجوزوا، فيه ناس النهاردة مقتدرين وبيصرفوا أرقام فلكية بيشتكوا من الأسعار».

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التحرير

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