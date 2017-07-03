فيديو| وزير التموين: أسعار السلع التموينية لم ترتفع

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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن أسعار السلع التموينية لم ترتفع، مشيرًا إلى أن المواطن له الحق في اختيار ما يرغب في شرائه من سلع تموينية.

وأضاف المصيلحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية «cbc»، أمس الأحد، أن "البقال التمويني" في حاجة إلى هامش الربح الذي يحصل عليه من الوزارة، ولذلك سيقدم أفضل خدمة للمواطن لزيادة ذلك الهامش.

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وأوضح الوزير، أن السلع التموينية التي يتم صرفها على بطاقة التموين تكفي لأسرة مكونة من 4 أفراد، مضيفا أنه سيتم إنشاء سلة غذاء متنوعة من الألبان والأسماك وغيرها من السلع الغذائية.