فيديو| مميش: قناة السويس الجديدة ليست سببًا في هجوم قناديل البحر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، إن "قناة السويس الجديدة" ليست سببًا في ظهور قناديل البحر على شؤاطى الإسكندرية وغيرها من الشواطئ المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بإجراء دراسة بيئية قبل حفر القناة.

وأضاف "مميش" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الأحد، أن القناة الجديدة أنجزت منذ أن كان الدولار بـ7 جنيهات، ولو انتظرنا حتى الآن لارتفعت التكلفة 300%.

شاهد أيضا

وأشار إلى أنه من الصعب قيام إسرائيل بإنشاء قناة ملاحية، وذلك نظرا لطول المسافة التي ستضطر السفن لقطعها حال العبور منها والتي تبلغ 500 كليو متر.