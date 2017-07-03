أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

لهذا السبب لا تسير الطائرة بشكل مستقيم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لهذا السبب لا تسير الطائرة بشكل مستقيم

08:03 ص الإثنين 03 يوليو 2017

لهذا السبب لا تسير الطائرة بشكل مستقيم

لهذا السبب لا تسير الطائرة بشكل مستقيم

 

كتب - هشام عواض:

عندما تسافر بالطائرة فغالبًا ما يكون في مخيلتك أن الطائرة ستطير لوجهتها في خط مستقيم، لأن من المعروف أن السير في خط مستقيم يوفر وقت أقل.

لكن الطائرة لا تسير في خط مستقيم بل متعرج، وهذا ما فسبيل المثال، فإن الرحلة التي تنطلق من لوس أنجلوس إلى آسيا سوف تسافر في شكل قوس من شأنه أن يمر بأجزاء من ألاسكا وروسيا، بحسب موقع "wonderopolis".

ويرجع الأمر إلى أن الجاذبية تسحب الطائرة قليلاً أثناء الرحلة، إلا أن ذلك لا يمنع الطائرة من التحليق في خط مستقيم.

والطيارين لا يُلامون، إذ إنهم يقومون بعمل جيد في السيطرة على الطائرة، وحتى الرياح السريعة أيضاً لا علاقة لها بهذا الأمر.

وقد تبدو مسارات الطيران للطائرات غريبة عندما نراها على الخريطة المُسطحة لعدة أسباب، خلافًا لما اعتقده المستكشفون منذ مئات السنين، فإن الأرض ليست مُسطحة، بدلًا من ذلك فإنها كُرويّة الشكل وجميعنا نعلم ذلك.

وعندما يتم فرّد الشكل الكروي إلى خرائط مُسطحة، تحدث هناك بعض التشوهات، وهذا ما نراه في مسارات الطائرات.

وتلك المسارات الجوية المُنحنية على الخرائط المُسطحة تبدو مستقيمة تمامًا إذا ما نظرنا إليها على الكرة الأرضية بشكل واقعي، بل وإنها تُتعبر المسارات الأفضل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شاب يجول العالم في الدرجة الأولى بالمجان..تعرف على قصته

    شاب يجول العالم في الدرجة الأولى بالمجان..تعرف على قصته

    هو وهي
  • بالفيديو- 21 ألف دولار سعر هذا المقعد على الخطوط الإمارتية.. والسبب

    - 21 ألف دولار سعر هذا المقعد على الخطوط الإمارتية.. والسبب

    هو وهي
  • بالصور- هذه شركة الطيران التي ارتدت غادة عبدالرازق زي مضيفاتها

    بالصور- هذه شركة الطيران التي ارتدت غادة عبدالرازق زي مضيفاتها

    هو وهي
  • 5 أنواع من المسافرين ستقابلهم على الطائرة.. بينهم

    5 أنواع من المسافرين ستقابلهم على الطائرة.. بينهم "الكوميدي"

    هو وهي

إعلان

b02bf8c708.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع