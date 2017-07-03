لهذا السبب لا تسير الطائرة بشكل مستقيم

كتب - هشام عواض:

عندما تسافر بالطائرة فغالبًا ما يكون في مخيلتك أن الطائرة ستطير لوجهتها في خط مستقيم، لأن من المعروف أن السير في خط مستقيم يوفر وقت أقل.

لكن الطائرة لا تسير في خط مستقيم بل متعرج، وهذا ما فسبيل المثال، فإن الرحلة التي تنطلق من لوس أنجلوس إلى آسيا سوف تسافر في شكل قوس من شأنه أن يمر بأجزاء من ألاسكا وروسيا، بحسب موقع "wonderopolis".

ويرجع الأمر إلى أن الجاذبية تسحب الطائرة قليلاً أثناء الرحلة، إلا أن ذلك لا يمنع الطائرة من التحليق في خط مستقيم.

والطيارين لا يُلامون، إذ إنهم يقومون بعمل جيد في السيطرة على الطائرة، وحتى الرياح السريعة أيضاً لا علاقة لها بهذا الأمر.

وقد تبدو مسارات الطيران للطائرات غريبة عندما نراها على الخريطة المُسطحة لعدة أسباب، خلافًا لما اعتقده المستكشفون منذ مئات السنين، فإن الأرض ليست مُسطحة، بدلًا من ذلك فإنها كُرويّة الشكل وجميعنا نعلم ذلك.

وعندما يتم فرّد الشكل الكروي إلى خرائط مُسطحة، تحدث هناك بعض التشوهات، وهذا ما نراه في مسارات الطائرات.

وتلك المسارات الجوية المُنحنية على الخرائط المُسطحة تبدو مستقيمة تمامًا إذا ما نظرنا إليها على الكرة الأرضية بشكل واقعي، بل وإنها تُتعبر المسارات الأفضل.