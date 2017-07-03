فيديو| رئيس المصري: نرفض تأجيل مباراة الأهلي بالدوري

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قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري، إن ناديه يرفض تأجيل مباراة الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق البورسعيدي دخل في معسكر استعدادًا للقاء.

ونفى «حلبية»، خلال تصريحاته لقناة «dmc sports»، وجود مفاوضات بين نادي الزمالك وأحمد كابوريا، نجم الفريق، مؤكدًا أن النادي ليس لديه مشكلة في بيع أي لاعب بالطريقة التي تفيده.

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ووصلت فجر اليوم، بعثة النادي الاهلي، إلى القاهرة عائدة من زامبيا بعد مواجهة فريق زاناكو، بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، بالتشاور مع إدارة النادي الأهلي، الاستعداد لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 33 من مسابقة الدوري الممتاز، بمران وحيد مساء اليوم.