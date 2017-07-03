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نادر نور الدين: تحركات إثيوبية «غريبة».. ومصر تكتشفت «مؤامرة»

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نادر نور الدين: تحركات إثيوبية «غريبة».. ومصر تكتشفت «مؤامرة» نادر نور الدين: تحركات إثيوبية «غريبة».. ومصر تكتشفت «مؤامرة»

التحرير

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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن هناك تحركات غريبة ضد من قبل إثيوبيا، مشيرا إلى أن أديس أبابا تحاول إبعاد القاهرة عن دول حوض النيل، واعتماد اتفاقية «عنتيبي» بدون مصر، على الرغم من الثقة التي منحها الرئيس عبد الفتاح لإثيوبيا.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن المفاوض المصري اكتشف مؤامرة إثيوبيا مبكرا، لافتا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث مع نظيره الإثيوبي حول أسباب تهرب بلاده من تسليم الأوراق المطلوبة للمكاتب، وتهربها من اجتماع اللجان الفنية لبحث ملء السد.

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وأكد أستاذ الموارد المائية والري، أن إثيوبيا لم تبدأ ملء السد حتى الآن، لافتا إلى أن مستويات الأمطار حتى نهاية يونيو غير مبشرة، لأنها لا تبشر بفيضان عالي أو متوسط.

وتابع: «إثيوبيا لن تبدأ الملء الأول هذا العام، لأن المياه شحيحة، وبنسبة 95% لن تبدأ ملء السد هذا العام».

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التحرير

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