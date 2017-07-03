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فيديو| عبد الخالق: إيناسيو لا يستحق تدريب الزمالك.. وميدو ظلمني

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فيديو| عبد الخالق: إيناسيو لا يستحق تدريب الزمالك.. وميدو ظلمني فيديو| عبد الخالق: إيناسيو لا يستحق تدريب الزمالك.. وميدو ظلمني

التحرير

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قال إبراهيم عبد الخالق، لاعب المقاولون العرب، إن البرتغالي اوجوستو إيناسيو، المدير الفني لنادي ، لا يستحق تدريب الفريق الأبيض، وفقًا لحديثه مع بعض اللاعبين.

وتحدث «عبد الخالق»، خلال لقائه بحلقة الأحد من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، عن تجربته مع فريق وادي دجلة، الموسم الماضي، مؤكدًا أنه تعرض للظلم من أحمد حسام ميدو، المدير الفني الحالي للفريق، لكنه أعطاه حقه حينما كان مدربًا له في الزمالك.

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وأشار لاعب سموحة السابق، إلى أن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن الزمالك، كان قرار «خاطيء جدًا».

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التحرير

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