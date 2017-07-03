فيديو| عبد الخالق: إيناسيو لا يستحق تدريب الزمالك.. وميدو ظلمني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال إبراهيم عبد الخالق، لاعب المقاولون العرب، إن البرتغالي اوجوستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، لا يستحق تدريب الفريق الأبيض، وفقًا لحديثه مع بعض اللاعبين.

وتحدث «عبد الخالق»، خلال لقائه بحلقة الأحد من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، عن تجربته مع فريق وادي دجلة، الموسم الماضي، مؤكدًا أنه تعرض للظلم من أحمد حسام ميدو، المدير الفني الحالي للفريق، لكنه أعطاه حقه حينما كان مدربًا له في الزمالك.

شاهد أيضا

وأشار لاعب سموحة السابق، إلى أن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن الزمالك، كان قرار «خاطيء جدًا».