سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 3/7/2017 بالأسواق

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الاثنين :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|10500 جنيه
|10500 جنيه
|حديد بشاي
|غير متاح
|غير متاح
|حديد العتال
|10350 جنيه
|10350 جنيه
|حديد عطيه
|10350 جنيه
|10350 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|10250 جنيه
|10250 جنيه
|حديد المصريين
|10350حنيه
|10350حنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|حديد العشري
|10200 جنيه
|10200 جنيه