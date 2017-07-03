وزير السياحة: ارتفاع أسعار الوقود سينعكس على تكاليف الحج والعمرة

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علق وزير السياحة يحيى راشد، عن ما تردد عن زيادة أسعار الحج والعمرة، قائلا: «سيتم مراجعة فرق الأسعار بالنسبة للحج البري، حتى لا يظلم شركات السياحة والمواطنين، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود».

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد» المذاع على قناة «العاصمة»، أنه تم وضع ميزانية خاصة لتنشيط السياحة في شرم الشيخ، خاصة أنها أكثر المدن تضررا، لافتا إلى أن هناك اجتماع مع محافظ جنوب سيناء، خلال الأسبوع الجاري.

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وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المجر، أكد راشد، أن السوق المجري من الأسواق المهمة لمصر في السياحة.