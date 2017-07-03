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وزيرة الهجرة: المصريون بالدوحة مندمجين في المجتمع القطري.. ولا توجد شكاوى

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وزيرة الهجرة: المصريون بالدوحة مندمجين في المجتمع القطري.. ولا توجد شكاوى وزيرة الهجرة: المصريون بالدوحة مندمجين في المجتمع القطري.. ولا توجد شكاوى

التحرير

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طمأنت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، المصريين على المواطنين الموجودين في قطر، مؤكدة أنهم بخير، وأن الوزارة على تواصل معهم من خلال خط ساخن.

وأكدت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد» المذاع على قناة «العاصمة»، أن المصربين في الدوحة مندمجين داخل المجتمع في قطر، مشيرة إلى أن مشاكلهم الوحيدة هي رحلات الطيران، ويتم التنسيق من خلال وزارة الهجرة والطيران، وشركات الطيرن الأخرى لتذليل كل العقبات.

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ونفت وزيرة الهجرة، ما تردد عن تسريح المصريين العاملين في قطر، مؤكدة أنه لم ترد أي شكاوى.

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التحرير

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