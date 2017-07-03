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«الدخان»: ارتفاع أسعار السجائر «جشع تجار».. وياريت بتوع الرقابة «يرجعوا من مارينا»

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«الدخان»: ارتفاع أسعار السجائر «جشع تجار».. وياريت بتوع الرقابة «يرجعوا من مارينا» «الدخان»: ارتفاع أسعار السجائر «جشع تجار».. وياريت بتوع الرقابة «يرجعوا من مارينا»

التحرير

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نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، تطبيق أي زيادة في السجائر، الفترة القادمة، لافتًا إلى أن جشع التجار واستغلال الأحداث التي نمر بها وراء ارتفاع أسعار السجائر.

وأضاف إمبابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على قناة "cbc"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، مقترحًا: "نفرض ضريبتين على السجائر متغيرة وثابتة، وأي ضريبة جديدة لا تفرض إلا بقانون صادر من مجلس النواب، وليس من وزارة المالية أو شركات تصنيع السجائر".

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وأكد: "حتى الآن الشركات لم تضيف أي زيادات على التعريفة نهائيا، لكن أتمنى الناس بتوع الرقابة يرجعوا من مارينا بقى.. لأن البلد حالها مش هيتصلح إلا لما الضمير يتغير، وللأسف بقينا حاطين إيدينا في جيوب بعض.. علبة سجاير بـ29 جنيه ليه تبيعها بـ33 جنيه؟".

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التحرير

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