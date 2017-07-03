حزب رئيس وزراء اليابان يتعرض لهزيمة تاريخية في انتخابات مجلس العاصمة طوكيو

طوكيو - (د ب أ):

أظهرت النتائج النهائية اليوم الاثنين أن الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعرض لهزيمة تاريخية في انتخابات مجلس العاصمة طوكيو التي جرت وسط فضائح من قبل أحد الوزراء في حكومته.

وحصل حزب حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، (سكان طوكيو أولا) وحلفاؤه على 79 مقعدا في المجلس المؤلف من 127 مقعدا، بينما حصل الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي كان لديه قبل السباق 57 مقعدا، على 23 مقعدا فقط.

يذكر أن كويكي، التي أسست حزب (سكان طوكيو أولا)، كانت مشرعة سابقة تنتمي للحزب الديمقراطي الليبرالي وكانت تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع في إدارة آبي الأولى.

وتولت كويكي منصب حاكمة طوكيو في أغسطس الماضي، وكان ينظر إلى انتخابات مجلس مدينة طوكيو أمس الأحد إلى حد كبير على أنها استفتاء على السنة الأولى لها في منصبها.

وقال هاكوبون شيمومورا رئيس فرع الحزب الديمقراطي الليبرالي في العاصمة اليابانية في تصريحات صحفية في وقت متأخر من يوم الأحد، "اعتقد أن مجموعة متنوعة من المشاكل في السياسة الوطنية أثرت على انتخابات مجلس طوكيو".

وأعلن شيمومورا استقالته على الفور من منصبه في طوكيو متحملا المسؤولية عن الهزيمة الساحقة.

وتعرض آبي لانتقادات حادة بعد ان كشف بيروقراطي سابق مؤخرا ان مكتب رئيس الوزراء ضغط عليه للمضي قدما في مشروع إنشاء جامعة مدعومة يضم صديقا مقربا من آبي.

كما تعرضت وزيرة الدفاع تومومي اينادا لانتقادات قاسية بعد ان ذكرت في خطاب لها الاسبوع الماضي أن وزارة الدفاع والجيش الياباني يدعمان الحزب الديمقراطي الليبرالي.