الأهلي يصل القاهرة ويستعد لمواجهة المصري بمران وحيد

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كتب: أحمد شحاتة - كريم مليم

وصلت منذ قليل، بعثة النادي الاهلي، إلى القاهرة عائدة من زامبيا بعد مواجهة فريق زاناكو، بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

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وعلى غير المتوقع، قرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، بالتشاور مع إدارة النادي الأهلي، الاستعداد لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 33 من مسابقة الدوري الممتاز، بمران وحيد مساء اليوم.

وفي حال عدم تأجيل اتحاد الكرة لمباراة المصري، سيعلن الجهاز الفني للأهلي، قائمة اللاعبين لمواجهة الفريق البورسعيدي، ثم سيغادر الفريق إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق.