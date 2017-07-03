أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الأهلي يصل القاهرة ويستعد لمواجهة المصري بمران وحيد

Google+ Print
الأهلي يصل القاهرة ويستعد لمواجهة المصري بمران وحيد الأهلي يصل القاهرة ويستعد لمواجهة المصري بمران وحيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة - كريم مليم

وصلت منذ قليل، بعثة النادي الاهلي، إلى القاهرة عائدة من زامبيا بعد مواجهة فريق زاناكو، بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف. 

شاهد أيضا

وعلى غير المتوقع، قرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، بالتشاور مع إدارة النادي الأهلي، الاستعداد لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 33 من مسابقة الدوري الممتاز، بمران وحيد مساء اليوم.

وفي حال عدم تأجيل اتحاد الكرة لمباراة المصري، سيعلن الجهاز الفني للأهلي، قائمة اللاعبين لمواجهة الفريق البورسعيدي، ثم سيغادر الفريق إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)