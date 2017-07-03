ميدو: إقالة إيناسيو قرار خاطئ.. ومرتضى منصور يمكنه إنقاذ الموقف بقرار

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن البرتغالي اوجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، فقد الثقة بينه وبين مجلس الإدارة والجمهور، مشددًا على أن اعتقاده بأن قرار إقالته خاطئ في هذا التوقيت.

وأضاف «ميدو»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، أنه يتمنى أن يتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارات ذكية، مفضلًا بقاء المدرب البرتغالي حتى نهاية الموسم على الأقل، خاصة أن الفريق مُقبل على مرحلة صعبة للغاية.

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وتابع أن كثرة تغيير المدربين تزيح الضغوط المطلوبة من اللاعبين، لشعورهم بأن المدير الفني هو المسؤول الوحيد عن سوء النتائج، كاشفًا أنه طلب من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السعى لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير في مباراة أهلي طرابلس المقبلة.