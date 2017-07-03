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استجابة لمطلب أمير الكويت.. الدول الأربع تمدد المهلة لقطر 48 ساعة

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استجابة لمطلب أمير الكويت.. الدول الأربع تمدد المهلة لقطر 48 ساعة استجابة لمطلب أمير الكويت.. الدول الأربع تمدد المهلة لقطر 48 ساعة

التحرير

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أعلنت الدول الأربع والسعودية والإمارات والبحرين، في بيان مشترك، صباح اليوم، الموافقة على مطلب أمير الكويت بتمديد المهلة الممنوحة لقطر لمدة 48 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء "واس"، عن بيان للدول الأربع: "سيتم إرسال ردنا بعد دراسة رد القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".

وأوضحت الدول الأربع، أن "الاستجابة لطلب سمو أمير الكويت بالتمديد، تأتي بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها اليوم الاثنين".

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وكانت الحكومة الكويتية، قد أفادت في بيان، الإثنين، أن دولة الكويت تتطلع من الأشقاء في كل من الدول الأربع، الاستجابة لطلب تمديد المهلة الممنوحة لقطر لمدة 48 ساعة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وبانقضاء الأحد، انتهت المهلة التي حددتها الدول الأربع لقطر للامتثال لقائمة المطالب التي وضعتها كشرط لإنهاء المقاطعة المفروضة عليها منذ الشهر الماضي.

ومن المقرر، أن  يجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الأربعاء المقبل، في العاصمة المصرية، بناء على دعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، للتشاور لبحث الخطوات المقبلة في التعامل مع قطر.

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التحرير

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