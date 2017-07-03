أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

المجرشي: الإرهابيون يروجون لشائعة رفع العلم السعودي علي «تيران وصنافير»

Google+ Print
المجرشي: الإرهابيون يروجون لشائعة رفع العلم السعودي علي «تيران وصنافير» المجرشي: الإرهابيون يروجون لشائعة رفع العلم السعودي علي «تيران وصنافير»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي السعودي خالد المجرشي، إن المكتب الإعلامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر بيانا منذ قليل، نفى فيه توجه الملك سلمان لزيارة جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف المجرشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية «صدى البلد»، أن البيان أكد أنه لا صحة لما تردد عن رفع العلم السعودي على الجزيرتين، منوهًا بأن مواقع داعمة للجماعات الإرهابية استغلت تلك الشائعة لتشويه العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي.

ويذكر أن بعض وسائل الإعلام زعمت نقلًا عن مصادر غير معلومة أن عاهل سيغادر جدة إلى ساحل البحر الأحمر متوجها إلى مدينة تبوك، في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 12 يومًا يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي «تيران وصنافير».

شاهد أيضا

وعلى صعيد الأزمة القطرية، أكد المجرشي، أن رفض قطر للشروط التي وضعتها الدول العربية ستتحول المقاطعة إلى عقوبات، والتي قد يكون من بينها خروج الدوحة من عضوية مجلس التعاون الخليجي.

وذكر المجرشي، أن دولتي الإمارات والسعودية لديها 15 مليار دولار كودائع في البنوك القطرية، وهناك اتجاه لسحبها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة