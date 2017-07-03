المجرشي: الإرهابيون يروجون لشائعة رفع العلم السعودي علي «تيران وصنافير»

التحرير

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قال الإعلامي السعودي خالد المجرشي، إن المكتب الإعلامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر بيانا منذ قليل، نفى فيه توجه الملك سلمان لزيارة جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف المجرشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية «صدى البلد»، أن البيان أكد أنه لا صحة لما تردد عن رفع العلم السعودي على الجزيرتين، منوهًا بأن مواقع داعمة للجماعات الإرهابية استغلت تلك الشائعة لتشويه العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي.

ويذكر أن بعض وسائل الإعلام زعمت نقلًا عن مصادر غير معلومة أن عاهل السعودية سيغادر جدة إلى ساحل البحر الأحمر متوجها إلى مدينة تبوك، في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 12 يومًا يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي «تيران وصنافير».

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وعلى صعيد الأزمة القطرية، أكد المجرشي، أن رفض قطر للشروط التي وضعتها الدول العربية ستتحول المقاطعة إلى عقوبات، والتي قد يكون من بينها خروج الدوحة من عضوية مجلس التعاون الخليجي.

وذكر المجرشي، أن دولتي الإمارات والسعودية لديها 15 مليار دولار كودائع في البنوك القطرية، وهناك اتجاه لسحبها.