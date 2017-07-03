الدول المقاطعة لقطر توافق على طلب الكويت بتمديد المهلة 48 ساعة (نص البيان)

القاهرة - (مصراوي):

وافقت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، على طلب أمير دول الكويت بتمديد المهلة الممنوحة إلى دولة قطر لمدة 48 ساعة للرد على قائمة مطالب دول المقاطعة.

وأصدرت الدول العربية الأربع، بياناً مشتركاً نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فيما يلي نصه:

"استجابة لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بتمديد المدة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة، منذ وقت انتهاء المهلة؛ وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه، أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها اليوم/الاثنين/.. فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".

وقال بيان صادر عن حكومة الكويت، الاثنين، نشرته الوكالة الرسمية (كونا) إنه "نظرًا لاستقبال أمير البلاد صباح الأحمد الجابر، وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني حاملا رسالة من من أمير قطر تميم بن حمد تتضمن الرد الذي أعدته الدوحة للرد على قائمة المطالب الجماعية، فإن دولة الكوت تتطلع من الأشقاء في السعودية والإمارات والبحرين ومصر تمديد المهلة الممنوحة إلى قطر لمدة ثماني وأربعين ساعة".

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى دعا لاجتماع رباعى لوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لمتابعة تطورات الموقف من قطع العلاقات مع قطر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

كانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قررت الشهر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دول قطر.

وأعلنت أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، بسبب "تدخل قطر في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب". وجاء قرار قطع العلاقات بعد لقاء بين وزيري الخارجية المصري والسعودي في القاهرة، مطلع الشهر المنقضي، ولقاء آخر بين العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جدة.