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طلعت يوسف: لهذا السبب خسر الزمالك أمام كابس يونايتد

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طلعت يوسف: لهذا السبب خسر الزمالك أمام كابس يونايتد طلعت يوسف: لهذا السبب خسر الزمالك أمام كابس يونايتد

التحرير

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قال طلعت يوسف، المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي، إن فريقه حقق نتائج جيدة رغم خوضه جميع مبارياته خارج الأراضي الليبية.

وعلق «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، على هزيمة أمام كابس يونايتد، مؤكدًا أن عدم الاستعداد النفسي والبدني وراء خسارة الفريق الابيض، وأن اللاعبين يتحملون جزء كبير من الهزيمة.

وأضاف، أنه كان يتمنى خروج الزمالك بنتيجة إيجابية أمام كابس يونايتد، لأن خسارة الفريق الأبيض تعطي الفريق دفعة في لقاءه معنا، مؤكدًا أن لقاء ملعب «برج العرب» صعب للزمالك وأهلي طرابلس معًا.

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وأشار، إلى أن أهلي طرابس حقق ما يشبه المستحيل، وأنه يتطلع لما هو أفضل في المستقبل، موضحًا انه ملتزم بتعاقده مع النادي حتى 30 ديسمبر المقبل، خاصة في ظل  ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة ساسي أبوعون.

 

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التحرير

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