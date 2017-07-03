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الكويت تطالب بتمديد المهلة الممنوحة إلى قطر لمدة 48 ساعة

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مصراوي Masrawy

الكويت تطالب بتمديد المهلة الممنوحة إلى قطر لمدة 48 ساعة

01:16 ص الإثنين 03 يوليو 2017

الكويت تطالب بتمديد المهلة الممنوحة إلى قطر لمدة 48 ساعة

القاهرة - (مصراوي):

طالبت الكويت الدول العربية الأربع المقاطعة دولة قطر بتمديد المهلة الممنوحة إلى الدوحة لتنفيذ مطالبهم إلى 48 ساعة بعد تلقيها رسالة من أمير قطر تتضمن رد الدوحة على قائمة المطالب المقدمة من دول المقاطعة.

وقال بيان صادر عن حكومة الكويت، الاثنين، نشرته الوكالة الرسمية (كونا) إنه "نظرًا لاستقبال أمير البلاد صباح الأحمد الجابر، وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني حاملا رسالة من من أمير قطر تميم بن حمد تتضمن الرد الذي أعدته الدوحة للرد على قائمة المطالب الجماعية، فإن دولة الكوت تتطلع من الأشقاء في والإمارات والبحرين ومصر تمديد المهلة الممنوحة إلى قطر لمدة ثماني وأربعين ساعة".

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى دعا لاجتماع رباعى لوزراء خارجية والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لمتابعة تطورات الموقف من قطع العلاقات مع قطر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

كانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قررت الشهر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دول قطر.

وأعلنت أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، بسبب "تدخل قطر في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب". وجاء قرار قطع العلاقات بعد لقاء بين وزيري الخارجية المصري والسعودي في القاهرة، مطلع الشهر المنقضي، ولقاء آخر بين العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جدة.

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مصراوي Masrawy

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