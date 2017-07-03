أديب: «اللي مستني وصول الدعم لمستحقيه زي اللي بيحلم الزمالك ياخد الدوري»

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سخر الإعلامي عمرو أديب من حديث الحكومات السابقة عن وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن الدولة فشلت خلال ثلاثين عامًا في معرفة وتحديد مستحقي الدعم.

وقال أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»: «هو فيه دولة في العالم تظل 30 سنة تستخدم تعبير وصول الدعم لمستحقيه ومايوصلش، عاملين زي الزمالك اللي بيقول إنه هياخد الدوي بقاله 30 سنة.. مافيش سنة واحدة حققوا اللي عايزينه».

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وتابع: «اللي مستني وصول الدعم لمستحقيه زي اللي مستني الزمالك ياخد الدوري، والأهم أن الدولة بقالها 30 سنة مش عارف مين هم مستحقي الدعم».