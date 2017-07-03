العرب اليوم: اجتماع عربي رباعي لبحث أزمة تطورات قطر وقتلى في دمشق

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لمتابعة تطورات الموقف من قطع العلاقات مع قطر، ووقتلى إثر تفجيرات في العاصمة السورية دمشق، بالإضافة إلى مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بالقدس إلبكم أبرز ما شهدته الساحة العربية في الـ24 ساعة المنصرمة.

1 - اجتماع رباعي لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر لبحث تطورات الأزمة الأربعاء المقبل​

وزير الخارجية المصرى سامح شكرى (يمينا) ووزيرا الخارجية السعودى عادل الجبير (يسارا) - أرشيفية

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى دعا إلى اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لمتابعة تطورات الموقف من قطع العلاقات مع قطر.

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2- قتلى وجرحى في تفجيرات انتحارية بالعاصمة السورية

موقع انفجار سيارة مفخخة في العاصمة السورية اليوم (أ ف ب)

أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن انتحاريا فجر نسفه في ساحة التحرير وسط العاصمة دمشق ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى.

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3-قوات سوريا الديموقراطية تدخل الرقة للمرة الأولى من جهة الجنوب

عنصر من قوات سوريا الديموقراطية في الرقة (أ ف ب)

دخل مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة للمرة الأولى مدينة الرقة، معقل تنظيم "داعش"، من جهة الجنوب بعد أن عبروا نهر الفرات، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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4- مواجهات بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية بالقدس

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس (أ ف ب)

أصيب نحو 30 فلسطينيًا إثر مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية في منطقة باب الأسباط بالقدس خلال تشييع جثمان شاب.

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5- ملك الأردن يهنئ العبادي بانتصارات الجيش العراقي في الموصل

ملك الأردن عبدالله الثاني في عمان - أرشيفية (أ ف ب)

هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالانتصارات التي يحققها الجيش العراقي على تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل.

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