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فيديو| مرتضى: «مفيش مكان في الزمالك اللاعيبة اللي مشبعتش فلوس ونسوان»

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فيديو| مرتضى: «مفيش مكان في الزمالك اللاعيبة اللي مشبعتش فلوس ونسوان» فيديو| مرتضى: «مفيش مكان في الزمالك اللاعيبة اللي مشبعتش فلوس ونسوان»

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إن هناك قائمة تم تجهيزها بأسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، مشددًا «لن يكون مكان داخل النادي للاعيبة اللي لسه ما شبعتش فلوس ونسوان، اللاعيبة الرجالة بس هى اللي هتكمل في الزمالك».

وتابع «مرتضى»، خلال تصريحاته مساء الأحد، لقناة «صدى البلد»، أن النادي مستعد للاستغناء عن أي لاعب يتلقى عرض جيد يليق به وبنادي الزمالك.

وكشف رئيس القلعة البيضاء، عن دخول ناديه في مفاوضات مع الثلاثي حسين الشحات، وأحمد داودا، وأحمد كابوريا.

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وأضاف، أن الفترة الماضية شهدت محاولات من الزمالك للتعاقد مع  النيجيري ستانلي اوهايتشي،  لكن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، طلب مليون ونصف للاستغناء عن اللاعب.

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التحرير

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