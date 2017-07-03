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مرتضى: إيناسيو اعترف بعدم تدخلي.. ومعسكر صارم قبل أهلي طرابلس

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مرتضى: إيناسيو اعترف بعدم تدخلي.. ومعسكر صارم قبل أهلي طرابلس مرتضى: إيناسيو اعترف بعدم تدخلي.. ومعسكر صارم قبل أهلي طرابلس

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إن ناديه قادر على تجاوز أهلي طرابلس الليبي، والتأهل للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد «مرتضى»، خلال تصريحاته مساء الأحد، لقناة «صدى البلد»،أن مجلس الإدارة سقوم بمحاسبة الجهاز الفني بعد العودة من زيمبابوي، مطالبًا بزيادة عدد جماهير الزمالك إلى 40 ألف في لقاء أهلي طرابلس، المقرر اقامته على ملعب «برج العرب».

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وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن هناك تغيير في الجهاز الفني أيًا كانت نتيجة لقاء أهلي طرابلس، موضحًا أن إيناسيو أكد واعترف بعدم تدخله في الجانب الفني منذ توليه المسئولية أكثر من مرة، حتى لا يتهمه البعض بالتسبب في عدم استقرار الفريق، معلقًا «عندما تدخلت في الأمور الفنية فاز الزمالك بالدوري والكأس مع فيريرا، وحاليًا لم اتدخل لكن نتائج الفريق أصبحت سيئة». 

وأضاف منصور، أن مباراة أخلي طرابلس، سيسبقها معسكرًا صارمًا للاعبين، وسيتم منع استخدام  الهواتف المحمولة.

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التحرير

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