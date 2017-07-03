فيديو| مرتضى: إيناسيو كان هيبطل حفني وباولو «كورة».. ولم نقرر إقالته

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لا يصدق فرحة البعض بخسارة فريقه أمام كابس يونايتد، مشيرًا إلى أنه أكثر من حزن على تلك الهزيمة.

وتابع «مرتضى»، خلال تصريحاته مساء الأحد، لقناة «صدى البلد»، أن مجلس ادارة النادي وفر كل سبل النجاح للفريق، لكن طريقة لعب البرتغالي اوجوستو إيناسيو وتشكيلته دمرا الزمالك خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه قام بتحذيره أكثر من مرة بعد تراجع أداء ونتائج الفريق.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن مجلس الإدارة لم يتخذ قرارًا بإقالة إيناسيو حتى الآن، ولا يتمسك به في الوقت ذاته.

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واستكمل منصور، «ايناسيو يكره كل اللاعبين ما عدا 2 فقط، كان هيبطل حسام باولو ومصطفى فتحي وأيمن حفني كورة».