أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت "ذا أتلانتيك" الأمريكية، أن جوهر أزمة الخليج تتمثل في علاقة قطر بجماعة الإخوان المسلمين، وذكرت "يديعوت أحرونوت" إن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، حذر حزب الله اللبناني قائلاً: "نعرف ما يتعين القيام به"، ولفتت "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إلى أن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن القائمة العربية المشتركة باسل غطاس وصل إلى سجن جلبوع الإسرائيلي صباح الأحد ليبدأ يومه الأول وراء القضبان.

1- "ذا أتلانتيك": الإخوان المسلمون سبب أزمة قطر مع جيرانها

ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، أن جوهر أزمة الخليج تتمثل في علاقة قطر بجماعة الإخوان المسلمين، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعم قطر لجماعات الإخوان المسلمين تهديدًا قاتلاً لأنظمتها.

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2- يديعوت أحرنوت: وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر حزب الله

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، حذر حزب الله اللبناني قائلاً: "نعرف ما يتعين القيام به"، مضيفًا: " إسرائيل تتمتع بتفوق كبير على حزب الله".

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3- الإندبندنت: قوات خاصة بريطانية تعدم مدنيين أفغانًا وتضع أسلحة بجانبهم

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن وحدة بالقوات الجوية الخاصة البريطانية يشتبه أنها قتلت مدنيين غير مسلحين في أفغانستان وقاموا بتزوير تقارير للتغطية على جرائم حرب محتملة، مشيرة إلى تقارير حول قتل مدنيين أثناء مداهمات على منازلهم ثم وضع أسلحة في المكان ليبدو الأفغان المقتولين أنهم من متمردي حركة طالبان.

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4- الأوبزرفر: قناة الجزيرة "المتمردة" التي قسمت العالم العربي تواجه خطر الإغلاق

نشرت صحيفة "الأوبزرفر" مقالاً لهيو ميلز بعنوان: قناة الجزيرة "المتمردة" التي قسمت العالم العربي، تواجه خطر الإغلاق.

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5- يديعوت أحرنوت: عضو عربي سابق في الكنيست يبدأ يومه الأول في سجون الاحتلال

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن القائمة العربية المشتركة باسل غطاس وصل إلى سجن جلبوع الإسرائيلي صباح الأحد ليبدأ يومه الأول وراء القضبان بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة تهريب هواتف محمولة إلى معتقلين فلسطينيين متهمين بارتكاب جرائم أمنية في سجن كتسيعوت.

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