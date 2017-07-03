حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أهمها احتجاجات في فنزويلا وقمة فرنسية افريقية، إضافة إلى مظاهرات فى مدينة هامبورج الألمانية.

1- اجتماع إفريقي فرنسي لتدشين قوة لمكافحة الإرهاب

الرئيس الفرنسي في مباحثات مع نظير التشادي في ماباكو اليوم (أ ف ب)

يجتمع قادة خمس دول من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بحضور رئيس فرنسا في قمة في باماكو عاصمة مالي ليدشنوا رسميا قوة إفريقية جديدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة المعروفة أيضا باسم الساحل الإفريقي.

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2- تجدد التظاهرات في العاصمة الفنزويلية

مسيرات معارضة للرئيس الفنزويلي في كاراكاس اليوم (أ ف ب)

تجددت التظاهرات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضد الرئيس نيكولاس مادورو حيث تظاهر المئات من المعارضة بعد مضي 3 أشهر على بدء موجة الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل نحو 90 شخصًا.

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3- ترامب يبحث مع رئيس الصين ورئيس وزراء اليابان البرنامج النووي لبيونج يانج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن اليوم (أ ف ب)

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جينبينج ورئيس وزراء اليابان شينزو أبي، بحث معهما مخاوف البيت الأبيض المتزايدة بسبب البرنامج النووي لكوريا الشمالية بالإضافة إلى سوق تجارة الصلب العالمية.

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4- طالبان تقتل 13 شخصا في هجوم على مسجد شمال أفغانستان

عناصر تابعة لحركة طالبان الأفغانية فى كاندوز - أرشيفية (أ ف ب)

قتل مسلحو طالبان 13 شخصا على الاقل في هجوم على مسجد، بإقليم بلخ شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

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5- مظاهرة في هامبورج الألمانية احتجاجًا على قمة العشرين

احتجاجات في مدينة هامبورج اليوم (أ ف ب)

احتج آلاف الأشخاص في مدينة هامبورج الألمانية على قمة مجموعة العشرين التي تُعقد في المدينة الأسبوع المقبل، ويشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة.

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