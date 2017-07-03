أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اجتماع رباعي لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر لبحث تطورات الأزمة الأربعاء المقبل​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اجتماع رباعي لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر لبحث تطورات الأزمة الأربعاء المقبل​

11:00 م الأحد 02 يوليو 2017

اجتماع رباعي لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر لبحث تطورات الأزمة الأربعاء المقبل​

تميم بن حمد أمير قطر

كتب- سامي مجدي:

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى دعا لاجتماع رباعى لوزراء خارجية والمملكة العربية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لمتابعة تطورات الموقف من قطع العلاقات مع قطر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

كانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قررت الشهر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دول قطر. وأعلنت أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، بسبب "تدخل قطر في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب".

وجاء قرار قطع العلاقات بعد لقاء بين وزيري الخارجية المصري والسعودي في القاهرة، مطلع الشهر المنقضي، ولقاء آخر بين العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار
  • مع انتهاء مهلة الـ10 أيام.. صحف خليجية تتوقع عقوبات أكثر حسمًا ضد قطر

    مع انتهاء مهلة الـ10 أيام.. صحف خليجية تتوقع عقوبات أكثر حسمًا ضد قطر

    أخبار

  • "سكاي نيوز": 7 أكاذيب لفقها الإعلام القطري في يوم واحد

    أخبار
  • غدًا .. قطر تسلم الكويت الرد على مطالب الدول المقاطعة

    غدًا .. قطر تسلم الكويت الرد على مطالب الدول المقاطعة

    أخبار

إعلان

467301dadf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي