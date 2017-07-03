10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني: "يجب على قطر أن تلتزم بتعداتها، وأكد المندوب الدائم ‏للمملكة العربية السعودية‏ لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أن قطر تصر على ‏زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وشددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين "جي20" بألمانيا أهمية وجود عالم متعدد الأقطاب، ونفى السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان، صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لجزيرتي تيران وصنافير.

1- مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: قطر تصر على زعزعة أمن المملكة ودول المنطقة

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي - أرشيفية

أكد المندوب الدائم ‏للمملكة العربية السعودية‏ لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أن قطر تصر على ‏زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره، إضافة إلى شراكتها مع إيران في توجهها الذي لم يتوقف عن إيجاد الفوضى العارمة في دول المنطقة.

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2- ترامب: أنا رئيس عصري

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 12 يونيو 2017 (أ ف ب)

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استخدامه لشبكات التواصل الاجتماعي في سلسلة من التغريدات على "توتر"، إثر خلاف بشأن تعليقاته عن مذيعين في شبكة (إم إس إن بي سي)، وأضاف: "أنا رئيس عصري واستخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي ليس رئاسيًا. إنه رئاسي معاصر".

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3- سفير السعودية بالقاهرة: ما تم تداوله حول زيارة الملك سلمان لتيران وصنافير "غير صحيح"

سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أحمد عبدالعزيز قطان – أرشيفية

أكد السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان، عدم صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، من تصريحات بعض المصادر التي تزعم بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيغادر جدة على ساحل البحر الأحمر متوجها إلى مدينة تبوك، في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 12 يومًا يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي "تيران وصنافير".

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4- ميركل: وجود عالم متعدد الأقطاب شيء هام

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين في 23 مايو 2017 (أ ف ب)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين "جي20" بألمانيا يومي الجمعة والسبت القادمين أهمية وجود عالم متعدد الأقطاب يضم مراكز كثيرة وأساليب تنمية مختلفة.

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5- وزير الخارجية البحريني: على قطر الالتزام بتعهداتها

وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة – أرشيفية

شدد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، على أهمية التزام قطر بتعهداتها وبطلبات الدول المقاطعة لها.

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6- صائب عريقات: الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن حياة المناضلتين "جرار والسعافين"

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - أرشيفية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، إن سُلطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن حياة وأمن المناضلتين خالدة جرار وختام السعافين، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل جزءًا من حملة ممنهجة ومتواصلة؛ واعتداءًا مباشرًا على أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته.

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7- رئيس حزب القوات اللبنانية: على نصرالله وإيران التخلي عن حلم "الخلافة الشيعية"

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع - أرشيفية

أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن ثقته في أن القانون الانتخابي الجديد سيُترجِم الحجم الحقيقي لشعبية حزبه في الانتخابات المقررة في مايو القادم، ودعا كلا من حزب الله ومن ورائه إيران إلى التخلي عن حلم "الخلافة الشيعية" في المنطقة.

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8- وزير داخلية إيطاليا: لا يمكن نقل كل المهاجرين بعد إنقاذهم إلى إيطاليا

وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي في روما في 20 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إن إيطاليا لا تستطيع أن تستمر في أن تكون الدولة الأوروبية الوحيدة التي ترحب بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم من وسط البحر المتوسط، مضيفًا: "لا يمكن نقل كل المهاجرين بعد إنقاذهم إلى إيطاليا".

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9- عضو في الكونجرس: يمكن إدراج الإخوان على لائحة الإرهاب قريبًا

النائب الجمهوري الأمريكي مايك جي روجرز - أرشيفية

ألمح النائب الجمهوري الأمريكي مايك جي روجرز، إلى إمكانية الإعلان عن إدراج فرع جماعة الإخوان المسلمين في مصر على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية قريبًا.

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10- ماكرون: فرنسا تتعهد بدعم قوة إفريقية جديدة لمكافحة الإرهاب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مالي الأحد (أ ف ب)

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدعم لقوة إفريقية جديدة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، معلنًا عن مساهمة قدرها ثمانية ملايين يورو (9 ملايين دولار) لتأسيس القوة بحلول نهاية هذا العام.

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