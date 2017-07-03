تفاصيل 4 أيام من الرعب عاشها سكان شبرا بسبب رسومات «داعش»

التحرير

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"عايشين في رعب من يوم الخميس اللي فات"، هكذا بدأ جمال نبيل جرجس، القاطن بشارع إبرهيم تكلا، المتفرع من شارع طوسون بحي شبرا مصر، حديثه، بعد أن امتلأ الشارع بالرسوم الغامضة التي باتت مطبوعة على منازل.

النجمة السوداء

وامتلأت شوارع حي شبرا، في الأيام الأخيرة الماضية، خاصة شارع طوسون والشوارع المتفرعة منه، برسومات غامضة تحمل رمز "نجمة سوداء"، ووصفها عدد من الأهالي بـ"رسومات داعش".

وتابع جرجس في حديثه لـ"التحرير"، أنه مع حلول الساعة الـ 5 من صباح يوم الخميس الماضي، أثناء عودة ابنه من عمله، وجد رسومات غريبة تغمر الشارع، فأسرع إلى المنزل وأيقظ والده وأخبره بما شاهده، قائلًا: "الرسومات رعبتنا".

وعاش الأهالي في الشارع، بحالة من الفزع، منذ ذلك اليوم، وأبدى جميع السكان تخوفهم من احتمالية أن تكون تلك الرسومات بقصد التهديد، أو شيء من هذا القبيل.

يقول جرجس: "أبلغنا الشرطة مرارًا وتكرارًا، وأصبح السكان لا يتركون منازلهم إلا بوجود 2 من الرجال"، ويضيف: "اترعبنا من أن تكون مثل هذه الرسومات دالة عن أي شر أو سوء في المستقبل القريب، وذلك بعد الأحداث التي تشدها مصر من تفجيرات، لاسيما التي تطال الأقباط".

وزادت شكوك الأهالي، وتكهناتهم حول تلك الرسومات، بعد أن تأكد أنها مطبوعة على منازل المسلمين والأقباط معًا، ما يضعف من احتمالية كونها تهديدات للأقباط.

ويتابع جرجس: "جارنا في أحد العقارات بالشارع، يدعى مدحت رمزي، تقدم ببلاغ لقسم الشرطة، وحضروا له وأخذوا أقواله، وصورة بطاقته".

شوية عيال

"التحرير" انتقلت إلى منزل مدحت فوزي، بمجرد سؤاله عن الأمر، انتابته حالة من القلق، ورفض الحديث، قائلا: "مش هتكلم إلا مع الشرطة، عندكوا الشرطة روحوا اسألوها".

وأثناء نزولنا من منزل مدحت فوزي، التقينا عددًا من سكان الشارع أمام أحد المحال، وأجمع السكان على أن الرسومات من فعل "شوية عيال"، على حد قولهم.

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وأكد السكان أن هناك أماكن أخرى بها نفس الرسومات بشارع "بوسطة الفرماوي" عند دوران شبرا، وبالفعل انتقلنا إلى هذا الشارع، والذي يبعد قرابة محطة من شارع إبراهيم تكلا، ويقع في محيط دروان شبرا بروض الفرج، فوجدنا بالشارع الرئيسي والمتفرع منه عدد من الشوارع الجانبية، عددًا كبيرًا من الرسومات المماثلة، في ظل حالة من الهدوء.

رصد المتهمين

وبعد المرور في هذه الشوارع لفترة ليست بالقليلة، ورفض عدد كبير من السكان الحديث عن الأمر، وجدنا شابًا صغيرًا لا يتعدى عمره 17 عامًا يدعى مايكل، عامل بجراج بشارع العريشي، قال إن كاميرا الجراج التقطت 5 شباب وهم يقومون بطبع هذه الرسومات في تمام الساعة الـ 4.04 دقائق من فجر يوم الخميس الماضي.

وأكد مايكل أن رجال المباحث والشرطة حضروا مساء الخميس للحصول على الفيديوهات، وسؤال الأهالي حول الواقعة.

إشارة لتفجيرات

ومع خروجنا من شارع العريشي، التقينا محمد محمود خالد، صاحب محل بقالة بشارع الفرماوي، والذي تحدث عن الرسومات، قائلا "مخوفة الناس في المنطقة بالكامل، خاصة بعد اختيار من رسموها لشوارع ضلمة".

وأكد التخوف من أن تكون هذه الرسومات كإشارة للمنازل لاستهدافها بتفجيرات، منوهًا بأن التهديدات لا تخص الأقباط، قائلا: "التهديدات مالهاش دعوة بمسلم ولا مسيحي.. الرسومات كانت على بيوت الكل".

الداخلية تنهي الجدل

وفي الختام جاء بيان الداخلية، مساء اليوم الأحد، ليكتب فصل النهاية لتلك الحالة المرعبة لأهالي شبرا على مدار 4 أيام، حيث كشف البيان أن وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من الشباب كانوا وراء "العلامات الغامضة"، التي وجدت على عدد من المنازل في منطقة روض الفرج بحي شبرا.

وقالت الداخلية، إن وراء العلامات مجموعة من الشباب كان يروجون لفرقتهم الموسيقية وليس لهم صلة بأي تنظيمات متطرفة، وإن هؤلاء الشبان قاموا بطباعة "الشعار" الخاص بهم، والذي جاء في شكل العلامات السالف الإشارة إليها على بعض حوائط المنازل وأسوار المبانى بمنطقة روض الفرج حيث يقيمون بهدف الإعلان عن نشاطهم الفنى وعملهم في مجالات "الغناء ، الأكروبات ، الساحر".

وأضافت الداخلية في بيانها أن «تحريات الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة أكدت عدم وجود أي صلة بأي تنظيمات متطرفة بهدف استهداف الأقباط»، وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الشباب على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.